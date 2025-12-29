Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»

Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское ''Динамо'' сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской премьер-лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба»,— сказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Он также сообщил, что контракт со специалистом заключен на полтора года.

На этом посту Вадим Евсеев сменил Хасанби Биджиева, подавшего в отставку после поражения от «Пари Нижний Новгород». Предыдущим местом работы господина Евсеева был новороссийский «Черноморец», выступающий во втором по силе дивизионе страны. Также специалист возглавлял петербургский «Ленинградец», ивановский «Текстильщик», пермский «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», ярославский «Шинник», воронежский «Факел» и краснодарскую «Кубань».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Таисия Орлова