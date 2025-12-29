Производство молочной продукции в Алтайском крае снизилось на 9% в январе-ноябре

В Алтайском крае за 11 месяцев 2025 года производство пищевых продуктов в целом снизилось на 2,3% к показателю аналогичного периода 2024-го. В частности, производство молочной продукции оказалось на 9,1% ниже результата прошлого года, сообщил начальник управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям региона Александр Большаков. В то же время сливочного масла и мороженого выпущено на 2,1% больше, чем годом ранее.

Мясной продукции произведено на 6,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, мясных и мясосодержащих консервов на 38,3%, мяса и субпродуктов домашней птицы — на 28%.

Выпуск плодоовощной продукции оказался выше прошлогодних значений на 11,9%, плодоовощных консервов на 12,2%.

Производство масложировой продукции вырос на 5,7%, в том числе нерафинированного растительного масла на 3,7% и рафинированного растительного масла — на 11,7%.

Напитков в целом выпущено на 2,3% меньше к уровню прошлого года, при этом увеличилось производство безалкогольной продукции на 17,9%.

Лолита Белова