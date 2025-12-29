Ставропольский край перевыполнил план по вводу жилья на 145%

Ставропольский край в 2025 году ввел в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья. Регион перевыполнил плановый показатель национального проекта «Инфраструктура для жизни» почти на 145%, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Министр строительства и архитектуры Андрей Уваров отметил лидерство индивидуального жилищного строительства.

Многоквартирные дома дали 692 тыс. кв. м, ИЖС — 1,2 млн кв. м. По итогам 11 месяцев край занял 13-е место в России и первое в СКФО, втрое опередив другие регионы округа. За девять месяцев ввели 1,6 млн кв. м, из них 1,1 млн кв. м пришлось на ИЖС.

С 2019 года край сдал 9,2 млн кв. м жилья, превысив планы на 24,5%. Объем ввода вырос в 1,6 раза: с 1,177 млн кв. м в 2019-м до 1,890 млн в 2024-м, а в 2025-м — до 1,9 млн кв. м (+8% к прошлому году). Региональный проект «Жилье» к 2030 году предусматривает 8 млн кв. м; край выполнил его на 22%.

Лидеры по вводу — Ставрополь (628 тыс. кв. м, 35,2% от краевого объема), Шпаковский и Предгорный округа, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск (прирост в 1,6 раза), Железноводск, Минеральные Воды и Георгиевск. В Ставрополе за восемь месяцев сдали 544,2 тыс. кв. м (+34,8% к 2024-му).

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, подчеркнул роль льготной ипотеки: она поддержала спрос при высоких ставках, страна ввела 107 млн кв. м жилья. В крае усилили защиту дольщиков, распространив ее на ИЖС с 2025 года. Спрос на вторичку в Ставрополе вырос на 12% в октябре (0,7 тыс. ДКП). Министерство фокусируется на завершении объектов и новых проектах.

В Минстрое края и Северо-Кавказстате подсчитали: январь дал 402,9 тыс. кв. м (+89,6%), январь-июль — 1,403,6 тыс. кв. м (+10,2%). Край обеспечивает 27,5% ввода в СКФО (6,4 млн кв. м за 11 месяцев). Рост отражает вклад нацпроекта и региональных мер поддержки ключевой для экономики отрасли.

Станислав Маслаков