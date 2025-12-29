«Идея на миллион с Олегом Богдановым»
Итоги года на мировых рынках
До завершения 2025 года осталась пара дней, и пришло время подводить итоги. Лучшим рынком акций стал израильский, он вырос на 55%. Это связано с мирным урегулированием вопроса по палестинским территориям. Среди валют стран с развивающейся экономикой бесспорным лидером стал российский рубль. Он укрепился на 30% к американскому доллару по итогам 2025 года. 29 декабря котировки в паре доллар-рубль находятся на отметке 77 руб. Рынки акций каких стран показали самый существенный рос? Какие инструменты принесли прибыль инвесторам? Об итогах года размышлял экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Олег Богданов: Мировые площадки выглядели очень неплохо и показывали рост. Испанский рынок акций — 50%. SNP вырос несильно, на 16%. Но Nasdaq прибавил больше — 20%. На 33% вырос бразильский рынок. По понятным причинам хуже выглядел российский. Всему виной разочарование результатами мирного процесса, который несколько раз начинался, потом заканчивался. Индекс «Мосбиржи» потерял 5%, хотя в моменте мы неплохо подрастали. По секторам среди акций, которые входят в индекс S&P 500 технологический сегмент был лучше рынка. 2025-й стал годом инвестиций в искусственный интеллект. Золотодобывающие компаний — бесспорные лидеры. Их акции выросли в среднем выросли на 166%. Бесспорным лидером на сырьевом рынке стало серебро — +160%. Таких темпов роста никогда не наблюдалось. Золото выросло на 71%.
Полная версия программы: