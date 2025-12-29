«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

До завершения 2025 года осталась пара дней, и пришло время подводить итоги. Лучшим рынком акций стал израильский, он вырос на 55%. Это связано с мирным урегулированием вопроса по палестинским территориям. Среди валют стран с развивающейся экономикой бесспорным лидером стал российский рубль. Он укрепился на 30% к американскому доллару по итогам 2025 года. 29 декабря котировки в паре доллар-рубль находятся на отметке 77 руб. Рынки акций каких стран показали самый существенный рос? Какие инструменты принесли прибыль инвесторам? Об итогах года размышлял экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Мировые площадки выглядели очень неплохо и показывали рост. Испанский рынок акций — 50%. SNP вырос несильно, на 16%. Но Nasdaq прибавил больше — 20%. На 33% вырос бразильский рынок. По понятным причинам хуже выглядел российский. Всему виной разочарование результатами мирного процесса, который несколько раз начинался, потом заканчивался. Индекс «Мосбиржи» потерял 5%, хотя в моменте мы неплохо подрастали. По секторам среди акций, которые входят в индекс S&P 500 технологический сегмент был лучше рынка. 2025-й стал годом инвестиций в искусственный интеллект. Золотодобывающие компаний — бесспорные лидеры. Их акции выросли в среднем выросли на 166%. Бесспорным лидером на сырьевом рынке стало серебро — +160%. Таких темпов роста никогда не наблюдалось. Золото выросло на 71%.

