Подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Диброва в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вчера Минобороны отчиталось о взятии шести населенных пунктов в зоне СВО за сутки. Согласно заявлению ведомства, в ДНР группировка войск «Центр» установила контроль над Димитровом, Родинским, Артемовкой и Вольным. В Запорожской области подразделения группировки «Восток» «завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе», а группировка «Днепр» взяла под контроль Степногорск.