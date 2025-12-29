Матвиенко пообещала уделять особое внимание СФ теме геноцида советского народа

Совет федерации в 2026 году будет уделять особое внимание теме геноцида в отношении советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. Такие преступления не имеют срока давности, добавила она.

«Мы тему эту будем держать под контролем и уделять этому внимание,— рассказала госпожа Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24". — Я считаю, что мы должны эту тему настойчиво продвигать ... И будем по парламентской линии обязательно это делать».

Она напомнила, что в январе пройдут памятные мероприятия, посвященные полному освобождению Ленинграда от блокады. «Блокада Ленинграда — это также геноцид против мирных жителей города», — отметила председатель.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается новая памятная дата 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа. Изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».