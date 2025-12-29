Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Гром» и 140 беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Гром» и 140 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне в военном ведомстве отчитывались о поражении одной управляемой авиабомбы и 370 БПЛА самолетного типа. Также под удар российских вооруженных сил попали объекты энергетики ВПК Украины, цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места сборки ударных дронов дальнего действия и подготовки их к запуску.