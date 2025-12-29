Александр Гусев прокомментировал повышение налогов для бизнеса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямой линии, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», прокомментировал повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%. На его взгляд, для любого предприятия это не является критичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусев в этом году отвечает на вопросы воронежцев в формате прямой линии, которая объединила традиционные прямой эфир и пресс-конференцию

Фото: Правительство Воронежской области Александр Гусев в этом году отвечает на вопросы воронежцев в формате прямой линии, которая объединила традиционные прямой эфир и пресс-конференцию

Фото: Правительство Воронежской области

«Поставив во главу угла необходимость повышения обороноспособности страны, абсолютное большинство людей правильно понимает, почему это произошло, и принимает это»,— отметил господин Гусев.

Также губернатор прокомментировал включение в периметр плательщиков НДС представителей малого бизнеса. Согласно продолжающейся налоговой реформе, порог доходов с действующих 60 млн руб. в 2026 году снизится до 20 млн, в 2027-м — до 15 млн, в 2028-м — до 10 млн. «Я не думаю, что это серьезная угроза, которая приведет к большим последствиям. Мы знаем, что крупные предприятия пользовались тем, что дробили свою деятельность на мелкие юридические лица и не уплачивали налог. Сейчас это в сторонку отодвинулось, придется более честно в этой сфере работать»,— считает глава региона.

Александр Гусев заключил, что, несмотря на принятие решения на федеральном уровне, региону «никто рот не затыкает». По его словам, у областных властей есть возможность высказывать свое мнение, однако и губернатор, и его коллеги согласны с нововведениями.

Подробнее об изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году — в публикации «Ъ».

Алина Морозова