Politico: Зеленский консультировался с ЕС перед встречей с Трампом во Флориде

После напряженных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в феврале Владимир Зеленский просил поддержки руководителей стран ЕС при подготовке к новым. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Встреча президента Украины с господином Трампом прошла 28 декабря в Мар-а-Лаго.

28 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп поспорили о ходе боевых действий на Украине, процессе урегулирования и вкладе в него США. Из-за возникшего конфликта сорвалось подписание меморандума о сотрудничестве двух стран по редкоземельным металлам. Его удалось добиться только в конце апреля. После этого, рассказал Politico неназванный европейский чиновник, господин Зеленский советовался с партнерами из ЕС и координировал с ними все свои действия перед нынешней встречей с американским президентом.

По итогам вчерашних переговоров Дональд Трамп заявил о большом прогрессе по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, речь идет о 95% решенных вопросов. Территориальный пока в этот список не входит.