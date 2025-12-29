На снос аварийного подъезда в Сипайлово направят более 22 млн рублей

На демонтаж аварийного подъезда дома на улице Маршала Жукова, 5/1 в микрорайоне Сипайлово направят 22,3 млн руб., сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации Уфы. Подрядчик, ООО «Промышленный демонтаж», начал готовить площадку: устраивает временные дороги, завозит материалы и устанавливает ограждение.

В сообщении отмечается, что по согласованию с жителями домов на Сипайловской, 10 и Маршала Жукова, 5/1, основные работы по сносу начнутся после новогодних праздников, с 12 января. Закончить снос планируется к июню.

Как сообщал «Ъ-Уфа», глава Октябрьского района Антон Тарасов анонсировал демонтаж пятого подъезда дома. Около семи лет назад жителей аварийного подъезда переселили в чрезвычайный жилищный фонд, а в марте 2022 года 36 семей из этого дома получили новое жилье.

Майя Иванова