В уфимском Сипайлово снесут аварийный подъезд многоэтажки

В уфимском микрорайоне Сипайлово демонтируют пятый подъезд многоквартирного дома 5/1 по улице Маршала Жукова, сообщил в соцсетях глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов. На эти цели удалось получить необходимое финансирование, отметил он, не называя конкретной суммы.

Подъезд демонтируют в связи с опасностью обрушения из-за аварийного состояния стен и перекрытий. Глава района подчеркнул, что жителей подъезда уже расселили. Демонтаж начнут в ближайшее время.

По словам Антона Тарасова, «процесс небыстрый», но он обещал «внимательно следить за каждым этапом».

Как сообщали в СМИ, в 2018 году на стенах дома появились трещины, плиты проседали, сильнее всего в доме пострадал пятый подъезд, построенный между двумя соседними домами. В декабре того же года жильцов подъезда временно эвакуировали в чрезвычайный жилищный фонд. В марте 2022 года сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев сообщал, что 36 семей из этого дома получили новое жилье, которое выделили в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.

Майя Иванова