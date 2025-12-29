В Белгородской области ищут подрядчиков для ремонта двух дорог за 352 млн

Казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило два электронных аукциона на ремонт участков автомобильных дорог «Белгород — Шебекино — Волоконовка» в Белгородском округе и «"Белгород — Новый Оскол — Советское" — Веселое — Николаевский» с подъездом к селу Николаевский в Красногвардейском округе. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 351,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках первого контракта по реконструкции участка дороги «Белгород — Шебекино — Волоконовка» в Белгородском округе протяженностью 2,8 км подрядчику предстоит расчистить площадь от кустарников, мелколесья и деревьев, провести демонтажные работы, устроить выравнивающий асфальтобетонный слой, пересечения, примыкания, установить водоотводные сооружения, организовать пешеходный мостик через кювет, пандус, лестничный сход, тротуары и остановку общественного транспорта, а также нанести разметку и установить дорожные знаки. За это подрядчику предлагают 208,5 млн руб.

В перечень работ по ремонту участка дороги «"Белгород — Новый Оскол — Советское" — Веселое — Николаевский с подъездом к селу Николаевский в Красногвардейском округе протяженностью 6,1 км входит разборка автобусных остановок, укрепление обочин, устройство пересечений и примыканий и дорожного покрытия, установка трех автопавильонов, сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также нанесение разметки. Начальная цена этого контракта составляет 143,1 млн руб.

К исполнению обязательств по обоим соглашениям необходимо приступить 1 июня 2026 года, завершить их — 30 сентября. Источники финансирования — средства федерального и областного бюджетов. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от трех месяцев до десяти лет.

Заявки на оба аукциона принимаются до 16 января, итоги подведут 20-го.

На прошлой неделе стало известно, что «Белдорстрой» отремонтирует две дороги в Белгородской области за 878 млн руб.

Кабира Гасанова