Путин подписал закон о самозапрете на азартные игры

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Чтобы включить себя в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, надо обратиться в их единый регулятор (публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр»). Заявление подается через «Госуслуги» и не может быть отозвано. В нем надо обозначить срок, на который человек отказывается от участия в таких играх (не менее 12 месяцев). Также необходимо указать банковские реквизиты для возврата денег со ставок на события, которые еще не наступили. Возврат распространяется на выигранные, но не полученные до ввода самозапрета деньги.

По закону букмекерским конторам и тотализаторам запрещено принимать ставки от лиц, включенных в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Гражданин может быть исключен из списка только по истечении указанного срока.

Инициаторами закона выступили депутаты нескольких фракций, в том числе Дмитрий Свищев от ЛДПР, Амир Хамитов от «Новых людей», Борис Иванюженков от КПРФ и Сергей Бурлаков от «Единой России». Госдума приняла закон 18 декабря.