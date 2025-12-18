Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о самозапрете на участие в азартных играх. Это следует из публикации на сайте нижней палаты. Россияне смогут самостоятельно включить себя в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, обратившись в их единый регулятор.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает установление самоограничения прав на участие в азартных играх, был разработан депутатами нескольких фракций. Среди них — Дмитрий Свищев от ЛДПР, Амир Хамитов от «Новых людей», Борис Иванюженков от КПРФ и Сергей Бурлаков от «Единой России».

При составлении заявления в единый регулятор азартных игр необходимо будет указать банковские реквизиты для возврата денег со ставок на события, которые еще не наступили. Возврат будет распространяться также на выигранные, но не полученные до ввода самозапрета деньги.

В рамках закона букмекерским конторам и тотализаторам запрещено принимать ставки от лиц, включенных в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Самоограничения предусматривают, что граждане не смогут посещать игорные заведения, а также получать и менять игровые знаки на реальные деньги в казино.

Гражданин может быть исключен из перечня только по истечении указанного в заявлении срока, либо в случае составления нового документа, который можно подать спустя год после включения. Отозвать заявление нельзя.