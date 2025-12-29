Дивеевские депутаты утвердили решение о переносе введения туристического налога

Совет депутатов Дивеевского округа Нижегородской области в конце декабря 2025 года изменил свое октябрьское решение о введении туристического налога. Документ опубликован на сайте совета.

Дивеевские власти рассчитывали ввести турналог с 1 января 2026 года. Однако после жалобы местной предпринимательницы губернатору Глебу Никитину на встрече с бизнес-сообществом в ноябре введение налога решили отложить на год. Представительница гостиничного комплекса «Дивеевская слобода» рассказала, что в селе есть почти 50 гостиниц и гостевых домов, около 200 апартаментов и квартир, но туристический налог с 1 января 2026 года пришлось бы платить только восьми из них, так как остальные работают вне правового поля.

Сразу после обсуждения вопроса министр туризма Сергей Яковлев переговорил с главой Дивеевского округа Сергеем Кучиным и через несколько минут сообщил, что введение налога решили отложить, а 2026 год посвятить «техничным работам по наведению порядка».

Судя по измененному решению дивеевского совета депутатов, в 2027 году налог составит 2%, в 2028 году — 3%, в 2029 году — 4%.

Галина Шамберина