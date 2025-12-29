Володин напомнил о вступающих в силу в январе законах

С 1 января 2026 года в России вступит в силу несколько важных изменений в социальной и экономической сферах. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере Max. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится более чем на 20% — до 27 093 руб. Это коснется около 4,5 млн россиян, чьи зарплаты сейчас ниже этого уровня.

Одновременно поднимутся прожиточный минимум и социальные выплаты, а страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексируют на 7,6%. В страховой стаж без ограничений войдут периоды ухода за ребенком до полутора лет для каждого ребенка. Женщины с званием «Мать-героиня» будут приравнены по социальным гарантиям к Героям России и Труда.

Также продолжится поддержка участников спецоперации: для них продлят кредитные каникулы — возможность приостанавливать или снижать выплаты по кредитам, а также введут налоговые льготы на транспорт и земельный налог.

Для мигрантов усилят контроль: органы образования будут передавать МВД данные о зачислении и исключении детей, включая результаты тестов по русскому языку. Кроме того, девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно обучаться рабочей профессии во время подготовки к пересдаче.