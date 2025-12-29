Путин повысил до 500 тысяч рублей штраф за навязывание допуслуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение до 500 тыс. руб. штрафа за навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

До сих пор штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров составляли от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб. для должностных лиц. Для юридических — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Новым законом вносятся изменения в ст.3.5 и ст.14.8 КоАП. Согласно поправкам, штрафы составят от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб.