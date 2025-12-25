Самая дорогая квартира в Воронеже выставлена на продажу за 90 млн рублей

На вторичном рынке жилья Воронежа максимальная стоимость квартир в центральной части города достигает 90 млн руб. Такие данные содержатся в подборке самых дорогих объектов, подготовленной специалистами «Авито Недвижимости» и предоставленной «Ъ-Черноземье».

Трехкомнатная квартира площадью 128 кв. м на улице Алексеевского Фото: avito.ru

Самым дорогим предложением стала трехкомнатная квартира площадью 128 кв. м на улице Алексеевского, оцененная в 90 млн руб. Интерьер выполнен по индивидуальному проекту с использованием мрамора, итальянских текстильных обоев, штучного дубового паркета и керамогранита Versace. Мебель ручной работы была привезена из Италии, часть французских антикварных предметов прошла реставрацию с применением позолоты. Планировка предусматривает гостиную, объединенную с кухней (40 кв. м), основную спальню с гардеробной и собственной ванной комнатой, а также вторую спальню с отдельным санузлом. Дом расположен в пешей доступности от театров, концертных площадок, ресторанов, парков и Петровской набережной.

Шестикомнатная квартира площадью 254,8 кв.м на улице Челюскинцев за 45 млн рублей. Фото: avito.ru

В числе наиболее дорогих объектов также оказалась шестикомнатная квартира на улице Челюскинцев площадью 254,8 кв. м, выставленная за 45 млн руб. (как обратил внимание «Ъ-Черноземье», на вечер 25 декабря уже был сделан дисконт в целых 20 млн руб.). Ремонт в ней выполнен по авторскому проекту московских декораторов, панорамное остекление обеспечивает высокий уровень инсоляции. Квартира полностью укомплектована мебелью, бытовой техникой, элементами декора и сантехникой, предусмотрен приватный выход на крышу.

Шестикомнатная квартира площадью 281,7 кв. м на улице 20-летия ВЛКСМ Фото: avito.ru

Еще один лот из подборки — шестикомнатная квартира площадью 281,7 кв. м на улице 20-летия ВЛКСМ стоимостью 46,7 млн руб. Из окон открывается вид на Воронежское водохранилище. В отделке использованы гипсовая лепнина, ручная роспись потолков и стен, лестница с бронзовыми элементами и ониксовая столешница в ванной комнате. На первом уровне размещены кухня-гостиная площадью 64 кв. м с зимним садом и панорамным остеклением, домашний кинотеатр с профессиональной шумоизоляцией и кабинет с выходом на лоджию. Второй этаж включает спальню, две детские комнаты и зону спа. В стоимость объекта входит вся мебель, техника и декор; дополнительно предлагаются парковочные места и подземные гаражи.

В мае текущего года максимальная цена квартиры на первичном рынке Москвы достигла 3,76 млрд руб., что на 75% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Анна Швечикова