Казань заняла третье место в рейтинге городов-миллионников по качеству новогоднего оформления, набрав 3,89 балла из 5 возможных. Об этом сообщает SuperJob по результатам опроса жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань заняла третье место по новогоднему оформлению среди городов-миллионников

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Казань заняла третье место по новогоднему оформлению среди городов-миллионников

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Первое место заняла Москва со средней оценкой 4,35, при этом более половины респондентов высоко отметили оформление улиц и площадей. Второе место досталось Краснодару — жители оценили оформление города в среднем на 4,06 балла, особенно отметив иллюминацию улицы Красной.

Столица Татарстана опередила Санкт-Петербург, набравший 3,88 балла, Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64).

Исследование проводилось среди 9 тыс. представителей экономически активного населения, которым предлагалось оценить праздничное убранство своих городов.

Ранее сообщалось, что в Казани выделили 3 млн руб. на гранты за лучшее новогоднее оформление.

Анна Кайдалова