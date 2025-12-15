В Казани выделили 3 млн рублей на гранты за лучшее новогоднее оформление

Общий призовой фонд конкурса на лучшее праздничное оформление среди представителей индустрии гостеприимства «Новогодняя Казань» составил 3 млн руб. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор комитета по развитию туризма города Александр Шавлиашвили.

Принять в нем участие могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оформившие входные группы и витрины своих объектов в Казани. Победителей определят по результатам оценки экспертного жюри и открытого голосования.

Всего награды предусмотрены для пяти участников. Главный приз — грант в размере 1 млн руб. — будет вручен победителю в номинации «Лучшее оформление входной группы и витрин». Обладатели второго места получат по 500 тыс. руб., третьего — по 300 тыс. руб. Также им вручат дипломы мэра Казани.

Итоги конкурса будут опубликованы до 28 февраля 2026 года.

Анна Кайдалова