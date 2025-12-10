Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи Мосгорсуда Гришина после ДТП

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление с просьбой разрешить возбудить дело против судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина. Его подозревают в грубом нарушении ПДД. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

По данным ведомства, в апреле судья ехал по трассе М-8 в направлении Москвы со скоростью 100 км/ч. Разрешенная скорость на участке — не более 90 км/ч. На перекрестке он попытался обогнать другой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault RS. В результате водитель Renault и его супруга получили тяжкий вред здоровью. Господин Гришин не пострадал.

Дмитрия Гришина назначили судьей Мосгорсуда в октябре 2014 года. Он входит в коллегию по административным делам. Ранее работал в Таганском районном суде Москвы.

