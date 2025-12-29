На Кубани обломки сбитого БПЛА повредили промышленное предприятие

Обломки сбитого беспилотника упали на территории промышленного предприятия в Белореченске (Краснодарский край). Повреждена труба одного из цехов, на площади 20 кв. м вспыхнул пожар. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Возникшее в цеху возгорание быстро потушили. Обошлось без пострадавших, заверили в оперштабе. На месте работают оперативные и специальные службы.

В ночь на 29 декабря над Россией сбиты 89 беспилотников. Из них семь — в небе над Краснодарским краем.