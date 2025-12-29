Силы ПВО за ночь сбили 89 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 29 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 49 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще 18 БПЛА сбили над Новгородской областью, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

В Ростовской области отразили атаку дронов в Ростове, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах. По предварительным данным, никто не пострадал. В Брянской и Смоленской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. В Орловской области ночью объявляли ракетную опасность на всей территории региона.