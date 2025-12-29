Мать подозревают в убийстве двух малолетних детей в Иркутске

Уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей трех и пяти лет возбудили в Иркутске (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержана мать несовершеннолетних. Женщина доставлена в следственный отдел и допрошена, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Как рассказали правоохранители, тела детей с признаками насильственной смерти обнаружены 28 декабря в квартире дома по ул. Баумана. В настоящее время ведутся следственные действия, опрашиваются соседи, знакомые и родные семьи.

Также следователи возбудили уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ), планируется проверить и дать оценку работе органов системы профилактики.

Лолита Белова