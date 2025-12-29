В Челябинске открывается ледовый городок

В Челябинске в 18:00 29 декабря пройдет официальное открытие ледового городка на площади Революции, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году городок оформлен в честь 290-летия муниципалитета. Среди скульптурных композиций — достопримечательности Челябинска, например, дворец спорта «Юность», железнодорожный вокзал и другие. Мероприятия от городских учреждений на площади Революции будут проходить с 29 декабря по 11 января.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал”, монтировало городок в Челябинске ООО «Уральский лед». Стоимость работ составила 29,9 млн руб.