Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ, Кирилл Марченко — третьей

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче против «Монреаль Канадиенс» он забросил две шайбы.

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 5:4 в пользу хозяев. Помимо Кучерова в составе «Тампы» голы забили Ник Пол и Понтус Хольмберг. В своей дебютной игре в НХЛ результативной передачей отличился защитник «Лайтнинг» Максим Грошев. У «Монреаля» отметились Иван Демидов (также на его счету голевой пас) и Ноа Добсон, дубль сделал Юрай Слафковски.

Третьей звездой дня признали нападающего «Колумбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Он забил два гола в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2). Также удалось отличиться Ивану Проворову и Коулу Силлинджеру. Свою безголевую 16-матчевую серию прервал форвард «Айлендерс» Максим Шабанов. Кроме него в составе проигравших отличился Бо Хорват.

Сделавший хет-трик канадский форвард «Питсбург Пингвинс» Джастин Бразо стал первой звездой дня. Его команда со счетом 7:3 на своем льду разгромила «Чикаго Блэкхокс».

Таисия Орлова