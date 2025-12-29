Бизнес включает праздничный ритм

В России началась самая короткая рабочая неделя в году. Она состоит из двух дней — 29 и 30 декабря. Уже 31 декабря наступит выходной и старт новогодних каникул, которые продлятся почти две недели. Как пережить короткий, но стрессовый период? И можно ли войти в праздники без выгорания? Разбирался Александр Мезенцев.

Конец года традиционно превращается в гонку. Компании закрывают отчеты и проекты, некоторые еще утверждают планы на следующий год. Параллельно идут корпоративы, семейные обязательства и подготовка к праздникам. Чтобы не доводить ситуацию до аврала, часть задач разумно переносить на январь, говорит управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Я уже отпустила всех сотрудников на каникулы.

Мы приняли решение, что эти два дня стали подарком-бонусом от компании. А для себя лично я назначила библиотечные дни, потому что выходит очень много новых законов, вносятся изменения в Налоговый кодекс. Поэтому проведу эти два дня в офисе, чтобы спокойно почитать бумаги, ознакомиться со всеми новациями и посмотреть, как использовать изменения, которые могут случиться в новом году, чтобы легко пройти все краеугольные камни».

Впрочем, всего два будних дня не повод работать спустя рукава, уверяют опрошенные “Ъ FM” топ-менеджеры. Для многих это возможность закрыть незавершенные задачи и привести дела в порядок перед новогодней паузой, отмечает глава компании Jacobson Partners Дмитрий Акопов: «Эти два дня рабочие, безусловно. Они нужны для подведения итогов и подготовке к следующему году. Однако вряд ли стоит ожидать какой-то повышенной бизнес-активности. Но есть и обратная сторона долгих праздников. Чем дольше праздники, тем сложнее людям ходить в рабочий ритм».

Ожидание праздника действует для сотрудников как психологический рубеж, считает партнер компании FutureToday Денис Каминский. По его словам, в такие периоды текущие задачи кажутся менее важными: «Есть такая смешная фраза, что все диеты начинаются с понедельника. Мне кажется, это свойство человеческой психики — ставить какие-то насечки, границы, сроки и так далее. Это помогает нам собираться и успевать что-то делать. Поэтому я предлагаю на эти оставшиеся два дня смотреть именно так, как на некоторую дополнительную возможность что-то успеть. А если не получится, то будет еще целый год и много-много возможностей, когда можно что-то успеть».

Психологи призывают снижать рабочую нагрузку перед праздниками. По их словам, в этот период сотрудники стремятся закрыть максимум задач, хотя реальной необходимости в этом зачастую нет. Поэтому все, что не создает реального ущерба при переносе, лучше отложить, советует бизнес-тренер Сергей Камов: «Если какие-то дела не являются актуальными сегодня, их можно вычеркнуть. Отсутствие давящих на вас заданий даст вам возможность легче делать следующие дела. И вы будете меньше на это отвлекаться. Очень часто мы не знаем, зачем мы что-то делаем».

Новогодние каникулы продлятся до 11 января. Это будут самые длинные зимние выходные за последние годы.

