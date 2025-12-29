От балета до десерта: гастрономическое путешествие с Чайковским

Петербургский «Гранд Отель Европа» регулярно устраивает «Вечера Чайковского» в память о композиторе, который часто останавливался в гостинице. В январе кульминацией программы станут балетные номера и композиции из «Щелкунчика», включая знаменитое «Снежное адажио», сопровождаемые ансамблем классической музыки и оперными партиями. Гостей привлекают не только музыкальные произведения, но и гастрономические: для нового сезона шеф-повар Денис Соболев подготовил изысканное сет-меню. Среди закусок — пончик с крабом, икрой осетра и авокадо; карпаччо из копченого тунца; теплый рулет из утки с фуа-гра и карамелизированной морковью. На горячее можно выбрать черную треску с гребешком и раково-икорным соусом или подкопченое филе говядины с кремом из печеного картофеля и соусом бер-блан с фуа-гра. Десерт — «Золотой орешек», сливочный мусс с соленой карамелью и фундучным пралине. Визиты Петра Ильича Чайковского навсегда вошли в историю гостиницы. В июле 1877 года композитор приехал в Петербург сразу после свадьбы с А. И. Милюковой и писал брату: «Остановились в Европейской — очень хорошо и даже роскошно».

