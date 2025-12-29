Путин ввел штраф за тонировку на временно ввезенных в Россию автомобилях

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за тонировку автомобилей, которые ввезены в страну не более чем на шесть месяцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон корректирует ст. 12.5 КоАП. Согласно ч. 3.1, владельцам авто со слишком сильной тонировкой стекол назначают штраф в 500 руб. Ранее требования к светопропусканию должны были соответствовать техническому регламенту Таможенного союза от 2011 года. Теперь же этот документ заменен на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

При этом нововведениями установлено, что к ответственности за ненадлежащую тонировку смогут привлекать водителей с документами, которые подтверждают ввоз машины в Россию не более чем на полгода. Это такие авто, которые доставляют в страну из-за рубежа для личного пользования без регистрации в ГИБДД. Требования по тонировке остались прежними — не менее 70% света для обычного транспорта.

Закон вступает в силу через десять дней.