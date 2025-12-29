Концентрация активов

«Коммерсантъ Стиль» выясняет, чем интересны косметические средства с термальной водой из источника в Урьяж-ле-Бен в Альпах.

«Урьяж» — это французский бренд дерматокосметики, который создан с использованием природной изотонической и бактериологически чистой воды известного со времен римлян источника Урьяж-ле-Бен в самом сердце Альп недалеко от Гренобля. Эта термальная вода имеет уникальный состав солей, минералов и микроэлементов, который по молекулярной концентрации аналогичен плазме крови человека. Ее свойства помогают усиливать естественные защитные механизмы кожи и оказывают выраженный терапевтический эффект: она успокаивает, уменьшает покраснения, увлажняет. Не удивительно, что средства «Урьяж» используются как для лечения ревматоидных проявлений, так и в дерматологии и педиатрии.

Гамма «Эйдж Абсолю» также базируется на свойствах восстанавливающей термальной воды, однако усилена серьезными антивозрастными ингредиентами и потому является уходом за кожей, который показывает свою эффективность: увеличивает выработку коллагена в шесть раз и заметно восстанавливает плотность и упругость зрелой кожи. Особенность состава «Эйдж Абсолю» заключается в сочетании уникальных патентов и самых активных антивозрастных ингредиентов, а также технологии инкапсулирования «вода в масле» в сыворотке.

Про особенность ингредиентов рассказала Татьяна Щанкина, ведущий тренинг-менеджер «Урьяж»: 1. Ретинол 0,05% — оказывает антиоксидантное действие, стимулирует синтез коллагена и эластина, повышает тонус и плотность кожи. Это самая мягкая форма ретинола в виде эфира, которая позволяет пользоваться средствами даже тем, у кого чувствительная кожа, и тем, кто впервые решил попробовать средства, содержащие ретинол. 2. Гиалуроновая кислота, которая в средствах представлена двумя видами: высокомолекулярная — мгновенно заполняет морщины, разглаживает кожу и обеспечивает комфорт; низкомолекулярная — проникает в глубокие слои эпидермиса, увлажняя кожу изнутри. 3. Коллагеновый бустер — стимулирует синтез проколлагена (предшественника коллагена), восстанавливает структуру дермы, повышая упругость кожи, увеличивает синтез коллагена для более упругой и подтянутой кожи. 4. Витамины С и Е + восстанавливающая термальная вода «Урьяж» — корректируют пигментацию, выравнивают тон, восстанавливают сияние кожи, борются со свободными радикалами и укрепляют кожный барьер. 5. Экспосомный щит (его состав запатентован) — укрепляет и защищает кожный барьер от внешних негативных воздействий и искусственного синего света экранов гаджетов. Плюс защищает хромосомы, предотвращает фотостарение, вызванное УФ-лучами.

Также в списках ингредиентов стоит обратить внимание на пептид проколлагена, или молекулы-предшественника коллагена (он стимулирует выработку коллагена для наполнения кожи), витамины С и Е (мощные антиоксиданты, защищают кожу и придают ей естественное сияние), экстракт граната (эффективно стимулирует регенерацию клеток кожи, входит в состав ночного ухода), липидовосполняющий растительный комплекс с маслами ши, иллипа и жожоба — он питает и укрепляет барьерную функцию кожи, поддерживает уровень ее увлажненности, предотвращает обезвоживание, улучшает эластичность.

«Средства гаммы "Эйдж Абсолю" комплексно решают проблему старения кожи, дополняя и усиливая друг друга, а технология инкапсулирования, позволяет сохранить ингредиенты от окисления, работать в разных слоях кожи, что обеспечивает пролонгированное действие»,— подчеркивает Татьяна Щанкина, врач-дерматолог, ведущий тренинг-менеджер «Урьяж».

Можно ли использовать средства гаммы «Эйдж Абсолю» на мужской коже? Эксперт отмечает, что мужская кожа на 20% толще женской, а потому «морщины на мужской коже появляются значительно позже, чем на женской, но при этом,они заметно более выраженные и глубокие». Повышенная плотность кожи означает, что для эффективного воздействия, при уходе за мужской кожей требуется высокая концентрация активных компонентов, иначе результат от средства будет слабым. Поэтому для кожи, на которой возрастные изменения отчетливо видны, понадобятся все те же компоненты — ретинол, коллаген, пептиды. Гамма «Эйдж Абсолю» предназначена для зрелой кожи всех типов, она универсальна и идеально подойдет для антивозрастного ухода как женщинам, так и мужчинам.

Важно, что практически вся продукция «Урьяж» разрабатывается и производится во Франции под строгим контролем врачей-дерматологов и фармацевтов на основе запатентованных комплексов. Средства соответствуют высочайшим стандартам качества фарминдустрии, а клинические испытания подтверждают ее эффективность.