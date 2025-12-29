Трамп заявил о 95% прогресса по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп подвел итоги переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, прогресс по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом достиг 95%.

«У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95 (вопросов.—"Ъ")»,— заявил Дональд Трамп на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Одним из нерешенных вопросов, отметил господин Трамп, остается территориальный. Как предположил Владимир Зеленский, разрешить ситуацию можно путем референдума на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что украинской стороне следует принять «смелое, ответственное политическое решение» по Донбассу.