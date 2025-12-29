Путин увеличил до 20 лет наказание для дезертировавших бывших заключенных

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за дезертирство для бывших заключенных. За такое преступление им будет грозить до 20 лет лишения свободы. Документ опубликован на сайте правовых актов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мера относится к освобожденным для участия в специальной военной операции заключенным, а также к лицам, в отношении которых было приостановлено производство по ходатайству командования воинской части.

В Госдуме закон приняли во втором и третьем чтении 16 декабря. Он вносит изменения в ст. 337 Уголовного кодекса России. До принятия закона срок наказания за дезертирство бывших заключенных составлял не более 15 лет.