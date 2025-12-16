Госдума увеличила срок за дезертирство бывших заключенных до 20 лет

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении уголовной ответственности до 20 лет за дезертирство для бывших заключенных (ст. 338 УК), следует из законодательной базы.

Согласно опубликованному документу, если заключенные, ранее освобожденные от уголовного наказания условно для участия в спецоперации, прибегают к дезертирству, это им грозит от 10 до 20 лет. Мера также касается лиц, в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части.

Если бывший заключенный военнослужащий самовольно оставляет часть более чем на двое суток, ему грозит от двух до шести лет. За оставление воинской части на срок от десяти суток до одного месяца предусмотрено от трех до восьми лет колонии. Если военнослужащий не приходит в часть больше месяца или симулирует болезнь для уклонения от службы, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в сентябре. До принятия закона срок наказания за дезертирство бывших заключенных составлял от пяти до 15 лет.