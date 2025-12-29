На капремонт Дворца спорта в Казани направили 181,6 млн рублей

В Казани на капитальный ремонт здания Дворца спорта на улице Московской выделили 181,6 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан». Финансирование контракта предусмотрено за счет бюджета республики. Окончание работ запланировано на 1 декабря 2026 года.

Здание общей площадью около 22 тыс. кв. метров включает ледовую арену со зрительным залом на 3 345 мест, вторую ледовую площадку с трибунами на 1 100 мест, спортивный и тренажерный залы, два хореографических зала. При дворце спорта также функционирует детско-юношеская школа по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт ледовой арены Дворца спорта в Казани выделили 57,7 млн руб.

Анна Кайдалова