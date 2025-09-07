На ремонт трамплина и ледовой арены в Казани выделили 104,2 млн рублей

На капитальный ремонт трамплина Республиканской спортивной школы олимпийского резерва «Барс» в казанском поселке Нагорный и ледовой арены Дворца спорта в Казани выделили 104,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На капитальный ремонт трамплина выделено 46,4 млн рублей, а на ремонт ледовой арены направлено 57,7 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ, включая установку оборудования, а также провести капитальный ремонт откосов и инженерной защиты территории. Завершить все работы и сдать объекты планируется до 31 мая 2026 года.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Источником финансирования является бюджет Республики Татарстан.

Влас Северин