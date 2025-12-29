Нижегородский спутник «Лобачевский» запустили на околоземную орбиту

С космодрома «Восточный» 28 декабря 2025 года в 16:18 по московскому времени взлетела ракета-носитель «Союз 2.1б» со спутниками «Аист-2Т» №1 и №2 и 50 космическими аппаратами различного назначения. Среди них образовательный спутник «Лобачевский», изготовленный в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Спутник разработан в рамках научно-образовательного проекта «Спейс Пи» совместно с Роскосмосом, образовательным центром «Сириус» и «Сколтехом». Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского (ННГУ) получил на создание спутника грант в размере 10 млн руб. «Лобачевский» — один из самых крупных отечественных спутников в рамках проекта «Спейс Пи». Важная научная задача спутника — исследование в условиях космоса мемристоров (элементов электроники нового поколения, продемонстрировавших радиационную стойкость на предварительных наземных испытаниях).

В торжественной церемонии запуска ракеты-носителя в том числе принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее в ННГУ сообщали, что спутник «Лобачевский» планируется вывести на околоземную орбиту в июне 2025 года.

Галина Шамберина