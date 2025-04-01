Нижегородские ученые протестируют инновационную микроэлектронику в космосе

Разработанные учеными НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» ННГУ мемристоры установят на платформе спутника «Лобачевский» и протестируют их устойчивость к космическому излучению на орбите летом 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Микроэлектронные элементы создали с целью усовершенствовать бортовые вычислители космических кораблей. Их установят на спутник «Лобачевский» формата CubeSat 16U и проверят на устойчивость к космическому излучению, качество обработки данных и передачи сигнала, а также стабильность управления с Земли.

Мемристоры прошли проверку на радиационную стойкость на предварительных наземных испытаниях. Результаты исследования позволили ученым планировать натурные испытания спецстойкости.

Ранее ректор ННГУ Олег Трофимов сообщал, что спутник «Лобачевский» планируется запустить с космодрома «Восточный» и вывести на орбиту в июне 2025 года. Партнером запуска стал Фонд содействия инновациям, который предоставил ННГУ грант 10 млн руб. на реализацию космического научно-образовательного эксперимента по спутниковому мониторингу состояния лесного фонда и агрокультур.

Анастасия Титова