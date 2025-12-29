К бывшей Decathlon подали еще один иск о банкротстве

Компания «Нексус Евразия» 23 декабря подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом АО «Октоблу» – головной структуры сети Desport (бывшая Decathlon). Иск принят к производству, его рассмотрение назначено на 11 февраля. На материалы обратили внимание «Ведомости».

АО «Октоблу» было зарегистрировано в 2005 году и являлось «дочкой» французской сети Decathlon, работавшей в России с 2006 года. В 2022 году ритейлер объявил об уходе с рынка и продал бизнес ООО АРМ. На тот момент сеть насчитывала 57 магазинов. Бенефициаром АО «Октоблу», согласно отчетности за 2024 год, указан Вячеслав Мареев — партнер одного из основателей «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева.

Как писал «Ъ», 22 октября с аналогичным заявлением о банкротстве АО «Октоблу» в суд обращалось ООО «Спорт импекс». По данным СПАРК, в 2024 году выручка компании выросла почти в шесть раз и приблизилась почти к 5 млрд руб., однако итогом года стал убыток около 3 млрд руб. после прибыли в 2,6 млрд руб. годом ранее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деспортивное поведение».