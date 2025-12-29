Задержан глава минстроя Красноярского края по делу о хищении 25 млн рублей

В Красноярском крае задержан министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Заскалько. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2022 году в рамках госконтракта застройщик возвел в Нижнеингашском районе 20-квартирный жилой дом для детей-сирот. Михаил Заскалько, занимавщий на тот момент должность руководителя краевого государственного учреждения «Управление капитального строительства», вопреки информации о том, что дом признан аварийным, не расторг контракт и не потребовал взыскать с компании аванс в сумме более 23 млн руб.

«Фигурант дал незаконное указание своему заместителю и директору коммерческой компании об организации строительства нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации стоимостью около 2 млн руб. Построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию ввиду его несоответствия проектно-сметной документации», — сообщает ведомство.

В результате действий фигуранта бюджету Красноярского края причинен материальный ущерб в размере 25 млн руб.

Как сообщает сегодня, 29 декабря, пресс-служба правительства Красноярского края, губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Михаила Заскалько с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края с 28 декабря 2025 года. Министром с 29 декабря назначен Максим Говорушкин, ранее занимавший пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ края.

Лолита Белова