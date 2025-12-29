Путин одобрил повышение штрафов за перевозку детей без автокресел

Штраф для водителей за перевозку детей без автокресел повышен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесены в ч. 3 ст. 12.23 КоАП, которая устанавливает ответственность за нарушение требований к перевозке детей. Для должностных лиц штраф вырастет до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб. При этом самозанятых таксистов за нарушение правил перевозки несовершеннолетних будут штрафовать как должностных лиц.

Законопроект в марте внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. В пояснительной записке они приводили данные МВД о 83 тыс. ДТП с участием детей в 2020–2024 годах. Жертвами аварий стало 2,7 тыс. несовершеннолетних. Проект закона прошел второе и третье чтения 18 декабря.