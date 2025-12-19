Совфед одобрил повышение штрафов за перевозку детей без автокресел

Совфед одобрил закон об ужесточении санкций за перевозку детей без автокресел и ремней безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект поправок к ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ внесли в марте 2025 года в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков.

Первоначально штраф для таких водителей было предложено повысить с 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для юрлиц — с 100 тыс. до 200 тыс. руб. Ко второму чтению были предложены поправки, приравнявшие индивидуальных предпринимателей к юрлицам — с соответствующим повышением штрафов до 200 тыс. руб. Самозанятых таксистов за нарушение правил перевозки несовершеннолетних будут штрафовать как должностных лиц — на 50 тыс. руб.

В пояснительной записке авторы приводили данные МВД о 83 тыс. ДТП с участием детей в 2020–2024 годах. В них погибло 2,7 тыс. несовершеннолетних. В январе—августе 2025 года в ГИБДД зарегистрировали 4,9 тыс. ДТП с несовершеннолетними пострадавшими пассажирами (на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Полина Мотызлевская