Власти Тувы направили семь микроавтобусов для доставки студентов из Томска

Министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы 29 декабря направило семь микроавтобусов вместимостью от 17 до 22 мест для перевозки студентов из Томска в Кызыл. При этом в ведомстве отмечают, что за помощью обратились около 50 человек. Ранее жители Тувы, чьи дети обучаются в Томске, сообщили в социальных сетях о транспортном коллапсе. По их словам, в период новогодних праздников число автобусов до Кызыла оказалось недостаточно, в связи с чем очереди на посадку растянулись на несколько дней. На опубликованной студентами видеозаписи видно, как при попытке сесть в микроавтобус в Томске, происходит давка, люди падают на землю, а также пытаются заблокировать уезжающий транспорт.

«В период зимних каникул студенты после завершения сессии стремятся вернуться домой. В это время возрастает спрос на поездки, а у частных перевозчиков нередко повышаются цены, поэтому студенты выбирают наиболее доступные варианты. В результате - нехватка мест в транспорте», — прокомментировали ситуацию в министерстве образования региона.

По информации министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, междугородний рейс из Томска в Кызыл выполняется один раз в неделю, стоимость билета в одну сторону составляет 5,5 тыс. руб. Прямого авиационного и железнодорожного сообщения нет. В ведомстве также сообщили, что подобная ситуация складывается не только в Томске, но и в других городах, где обучаются студенты из Тувы.

Лолита Белова