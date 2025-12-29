Две «Таврии» идут из Крыма в Петербург с задержкой после аварии в Ростове-на-Дону

Два поезда «Таврия», следующие из Крыма в Санкт-Петербург, продолжают идти с задержкой после произошедшего накануне схода локомотива в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Время в пути увеличилось у составов:

№182 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, — на 3 часа;

№008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, — на 4 часа.

Инцидент на перегоне Кизитеринка – Проточная произошел накануне в 3:35. К 15:03 движение по путям полностью восстановили. Тогда выбились из графика четыре «Таврии», следовавшие из Крыма в Петербург и обратно. Всего задержки затронули 33 пассажирских поезда.

Артемий Чулков