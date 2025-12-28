Четыре поезда, идущих из Петербурга в Крым и обратно, задержали на несколько часов

Три поезда «Таврия», следующие из Крыма в Санкт-Петербург и один, идущий в обратном направлении, задержаны на несколько часов из-за схода локомотива в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил оператор поездов «Гранд Сервис Экспресс».

Задержаны составы:

№077 Петербург — Симферополь, отправлением 27 декабря, — на 3,5 часа;

№182 Симферополь — Петербург, отправлением 27 декабря, — на 5 часов;

№008 Севастополь — Петербург, отправлением 27 декабря, — на 5 часов;

№078 Симферополь — Петербург, отправлением 27 декабря, — на 1,5 часа.

По данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал «РЖД»), ставший причиной задержек сход локомотива грузового состава на перегоне Кизитеринка – Проточная произошел 28 декабря в 3:35. По факту инцидента начала проверку Южная транспортная прокуратура.

После аварии поезда пустили по соседнему пути. К 15:03 движение по двум путям полностью восстановили. Всего время в пути увеличилось у 33 пассажирских поездов, восемь из которых — «Таврии».

Артемий Чулков