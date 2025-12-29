На Петербургской бирже назвали внеплановые ремонты НПЗ одной из причин удорожания топлива

Рост оптовых цен на топливо летом и осенью был связан с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, как плановыми, так и внеплановыми. Об этом сообщил старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

Он отметил, что плановые ремонты всегда проводят летом, так как в зимнее время такие работы технически невозможны. «В этом году еще было достаточное количество внеплановых ремонтов (на НПЗ.—“Ъ”)»,— отметил господин Карпов (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Карпова, повышение цен было вызвано сезонным ростом потребления. Летом растет спрос на дизельное топливо, это связано «с промышленной активностью, с сельским хозяйством», пояснил он. Бензин же дорожает, поскольку летом граждане больше ездят на машинах, добавил господин Карпов.

«Эти факторы в совокупности дали дополнительную нагрузку на поставки топлива на внутренний рынок», — сказал Антон Карпов. По такому же принципу снижаются цены на нефтепродукты в октябре–декабре, отметил он.

Сейчас на Петербургской бирже цена на топливо находится на уровне весеннего сезона. На сегодняшний день бензин АИ-92 на бирже стоит 52 653 руб. за тонну, а АИ-95 — 58 107 руб. Цены на бензин перешли к росту в начале лета, в августе котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года.

