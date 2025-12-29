Авиабилеты в Минводы подешевеют вдвое после праздников

Сервис Aviasales прогнозирует резкое падение цен на авиабилеты в Минеральные Воды после новогодних каникул. Средняя стоимость перелетов сократится на 47% — с пиковых 25–30 тыс. руб. в одну сторону до 13–16 тыс. руб. Аналитики сравнили цены на 1 января 2026 года с датами после 10 января. Они опираются на данные о 52 популярных маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов. Высокий спрос на праздники толкает тарифы вверх из-за динамического ценообразования авиакомпаний. После спада пассажиропотока цены падают автоматически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В Махачкалу билеты подешевеют на 40%, до 10–12 тыс. руб. Пермь увидит снижение на 43%, Челябинск — на 42%, Сочи — на 40%. Эти курорты Северного Кавказа и Урала лидируют по динамике. Ранее, 1 января 2026 года цены в Минводы выросли на 77% по сравнению с 1 декабря 2025-го — до 28 тыс. руб. из Москвы. Город занял третье место среди подорожавших направлений после Казани и Сочи. АТОР фиксировала рост на 71,4% в среднем по 52 маршрутам к курортам.

Международные рейсы покажут еще больший обвал. В Ереван и Дубай цены упадут на 51% — с 40–50 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Тбилиси подешевеет на 42%, Стамбул — на 40%, Ташкент — на 39%. Общий тренд: внутренние направления дешевеют на 23%, зарубежные — на 29%. Aviasales объясняет это спадом спроса после 10 января. Пассажиры возвращаются на работу, а курортный трафик сходит на нет. Ранее в октябре 2025-го авиакомпании уже снижали тарифы в Сочи и Минводы на 18–39%, но Новый год перекрыл эти скидки.

Динамическое ценообразование работает просто: алгоритмы авиакомпаний вроде «Аэрофлота» и S7 поднимают цены при заполнении рейсов выше 80%. На 1 января загрузка достигала 95%, что удвоило тарифы. После праздников заполняемость падает до 60%, и цены корректируются вниз. Эксперты АТОР советуют покупать билеты заранее — в сентябре-октябре за 2–3 месяца. Для обратных рейсов из Минвод 12 января цены вырастут в 2,5 раза из-за трафика на работу.

Станислав Маслаков