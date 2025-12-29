Против главы красноярского Минстроя возбудили дело из-за дома для сирот

Министра строительства и ЖКХ Красноярского края Михаила Заскалько заподозрили в превышении должностных полномочий при возведении жилого дома для детей-сирот. Уголовное дело было возбуждено региональным главком СКР.

По версии следствия, в 2022 году в Нижнеингашском районе коммерческая организация построила по госконтракту 20-квартирный дом для сирот. СКР считает, что подозреваемый, возглавлявший тогда краевое «Управление капитального строительства», знал об аварийности дома, но не расторг контракт и не взыскал с подрядчика 23 млн рублей выплаченного аванса. Также чиновник распорядился разработать проектно-сметную документацию за 2 млн руб., но «построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию», отметили в следствии.

Ущерб бюджету Красноярского края оценен в 25 млн руб. Подозреваемый задержан, его бывшего заместителя уже поместили под домашний арест.