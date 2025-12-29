Кабардино-Балкария внедряет ИИ для поиска преступников

Правоохранители Кабардино-Балкарской Республики подключили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта от NtechLab к системе «Безопасная Республика» в Нальчике. Нейросеть анализирует потоки с уличных камер в парках и скверах, за 0,3 секунды находит людей по лицу или силуэту с точностью 99,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Врио директора ГКУ КБР «Безопасная Республика» Адам Кагазежев подтвердил: республика первой на Северном Кавказе запустила такой комплекс. Система уже предотвращает нарушения и ускоряет реакции на угрозы. В 2026 году власти расширят покрытие, чтобы охватить больше районов Нальчика.

Гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук объяснил рост нужды в технологиях: население КБР прибавляет 1,5% ежегодно, туристы заполняют курорты вроде Приэльбрусья — 2,5 млн посетителей в 2025-м. ИИ ищет пропавших детей и взрослых, выслеживает преступников. В этом году компания подключила первые камеры, в следующем запустит пилоты по контролю дорог и мусорных площадок.

NtechLab, партнер Ростеха, лидирует в мире по тестам NIST FRVT: ее алгоритмы номер один по базам VISA и BORDER с 2021 года. Компания работает в 70 регионах России — Нижегородской, Новосибирской, Самарской областях, ЯНАО, где 5 тыс. камер сократили уличные преступления на 25%. Выручка выросла до 1,7 млрд руб. в 2024 году. Проекты охватывают 34 страны, включая Индию и БРИКС.

Республика усиливает безопасность на фоне вызовов: в 2025 году объявили 15 режимов беспилотной опасности, провели антитеррористические совещания под руководством главы региона Казбека Кокова. ИИ интегрируют в АПК «Безопасная Республика», подчиненный минтрансу КБР. NtechLab ранее тестировала решения в Кисловодске (2023) и Обнинске (ноябрь 2025).

Станислав Маслаков