Почти 30% россиян назвали достижением года уход с нелюбимой работы

Почти треть (29%) участников опроса hh.ru рассказали, что в этом году ушли из компаний, «с которыми не сложились отношения», и не жалеют об этом. Это оказалось самой распространенной позитивной переменой в карьере опрошенных, особенно у женщин и молодежи 18–24 лет, приводит ТАСС результаты исследования.

26% респондентов назвали значимым успехом в этом году полноценное время для отдыха в отпуске. Это было особенно важным для жительниц крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Молодежь (18–24 года) чаще находила новую работу и осваивала новые профессии (38%), а респонденты 25–34 лет чаще добивались повышения зарплаты (25%).

Более половины участников опроса заявили о разочаровании своей работой, в особенности россияне 18–34 лет. Каждый второй пожаловался на выгорание, особенно это беспокоило работников сфер туризма и общепита. Наибольшее разочарование в работе зафиксировали в Кемеровской, Самарской областях и Москве, а в Ростовской области главной проблемой назвали выгорание. Опрошенные женщины чаще страдали от проблем со здоровьем и переработок, мужчины — от плохих условий труда и отказов в повышении зарплаты.

Декабрьское исследование платформы Defin и онлайн-сервиса AIM показало, что 38% россиян недовольны текущим местом работы или хотят его сменить в 2026 году. 54% опрошенных отметили, что на новом месте не готовы соглашаться на снижение зарплаты или должности. При этом исследование «АльфаСтрахования» показало, что каждый второй россиянин отказывается от карьерного роста из-за риска потерять финансовую стабильность.