В Туве задержан курьер с 16 свертками гашиша во внутренних органах

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва задержали 40-летнего ранее судимого жителя Чеди-Хольского района. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по факту незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в результате медицинского исследования у задержанного обнаружены 16 свертков общей массой 54,74 г гашиша в брюшной полости.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный гражданин намеревался перевезти указанное наркотическое средство в Сахалинскую область с целью последующего сбыта», — сообщили в ведомстве.

Лолита Белова